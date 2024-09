Penafiel mantém liderança

Horas depois de terem sido ultrapassados pelo Benfica B no topo da prova, os penafidelenses, que terminaram o jogo em inferioridade numérica, responderam aos 'encarnados' com um triunfo no Algarve, graças aos golos de Nuno Campos, na própria baliza, logo no primeiro minuto, e de Robinho, de grande penalidade, aos 66.



O Penafiel lidera a II Liga, com 14 pontos, mais um do que o Benfica B, enquanto o Portimonense ocupa o 12.º lugar, à condição, com cinco.



Os forasteiros adiantaram-se no minuto inicial da partida, com felicidade, num cruzamento de Miguel Maga à direita, após combinação com Robinho, para o segundo poste, a sair desviado para a própria baliza pelo lateral Nuno Campos, que tinha o lance supostamente controlado.



Em vantagem, a formação de Hélder Cristóvão aproveitou o nervosismo dos locais para algumas aproximações de perigo à baliza de Nakamura, em lances de João Silva (16 minutos) e Chico Teixeira (21), enquanto os algarvios só visaram a baliza de Baldé em remates de fora da área



A equipa anfitriã veio do intervalo determinada a igualar, mas essa dinâmica não durou mais do que 10 minutos, quando o técnico do Penafiel mexeu na equipa, chegando ao 2-0 aos 66 minutos, numa grande penalidade cobrada por Robinho, após falta de Nuno Campos, em tarde para esquecer, sobre João Silva.



Até final, o Penafiel esteve mais perto do 3-0, com ocasiões desperdiçadas por Diogo Batista (61), Gabriel Barbosa (71 minutos) e Zé Leite (90+3), e terminou a partida reduzido a 10 unidades, depois da expulsão de Sodiq Fatai, por agressão a Chico Banza, aos 86.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense – Penafiel, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nuno Campos, 01 minuto (própria baliza).



0-2, Robinho, 66 (grande penalidade).



Equipas:



- Portimonense: Nakamura (Vinicius Silvestre, 76), Nuno Campos (Camilo Durán, 67), Alemão, Filipe Relvas, Yuki Kobayashi (Tony, 82), Diaby, Geovane, Ruan, Paulo Vítor, Chico Banza e Elijah Benedict (Tamble Monteiro, 67).



(Suplentes: Vinicius Silvestre, Tamble Monteiro, Davis, Kelechi John, Tony, Camilo Durán, Jefferson Maciel, Francisco Varela e Diogo Ferreira).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Reko (Sodiq Fatai, 58), Diogo Batista, Robinho (Gustavo Fernandes, 90+3), André Silva (Ewerton, 58), Chico Teixeira (Zé Leite, 58) e Gabriel Barbosa (Hélder Suker, 85).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gustavo Fernandes, Hélder Suker, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, Zé Leite, Sodiq Fatai, Ewerton e Skuka).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Robinho (33), André Silva (45+3), Nuno Campos (64), Diaby (81) e Zé Leite (81). Cartão vermelho direto para Sodiq Fatai (86).



Assistência: 1.169 espetadores.