Penafiel sofre mas regressa às vitórias diante do Leixões

Os 'rubro-negros' cimentaram uma vantagem de dois golos no primeiro tempo, por Ewerton, aos 13 minutos de jogo, e Gabriel Barbosa, mas permitiram um maior ímpeto dos matosinhenses, que ainda reduziram por Rafael Martins na segunda metade, aos 71, e apenas o tento de Hélder Suker, aos 90+6, desfez as dúvidas quanto ao destino dos pontos em disputa.



Com este resultado, os anfitriões responderam ao expressivo desaire da última jornada, diante do Feirense (3-0) e subiram à primeira posição, ainda que à condição, com 28 pontos, esperando o resultado do Tondela, que recebe o Portimonense no domingo, e que soma 27.



Já o Leixões aumenta para quatro o número de jogos consecutivos sem vencer e complica as perspetivas de aproximação aos lugares de subida, ocupando atualmente o oitavo lugar, com 19 pontos, cinco abaixo do terceiro.



Os jogadores penafidelenses tiveram um arranque concentrado na partida, consubstanciado pelo golo inaugural de Ewerton, aos 12, a partir de um pontapé de canto de Tiago Rodrigues, em que Rúben Pereira ainda desvia o esférico de cabeça para o surgimento e finalização do médio brasileiro.



Com dificuldades de reação, os 'bebés do mar' consentiram novo golo, desta feita por Gabriel Barbosa, aos 34, com o possante dianteiro a aproveitar uma boa assistência de Zé Leite, que o deixou isolado frente ao guarda-redes Dani Figueira, de modo a fazer o 2-0.



O Leixões foi crescendo na partida, sobretudo nos segundos 45 minutos, e reduziu pelo recém-entrado Rafael Martins, aos 71, após erro de Rúben Pereira em zona proibitiva que deixou o avançado com todas as condições para, com frieza, atirar para o fundo das redes.



Os visitantes foram 'empurrando' o Penafiel para o seu último terço defensivo, mas, numa fase em que já faltava algum discernimento, no terceiro minuto de compensação, Paulinho fez uma entrada muito dura sobre Zé Leite que lhe valeu o vermelho direto.



Em superioridade numérica, os penafidelenses estabeleceram o resultado final em 3-1, após uma transição com grande arrancada pela direita de Hélder Suker, que finalizou com um remate cruzado, quando passavam seis minutos do tempo regulamentar.



Os ânimos exaltaram-se nos festejos do terceiro tento dos anfitriões com o autor do golo e, do lado do Leixões, Hugo Basto, a verem o segundo cartão amarelo e a serem ambos expulsos, com a partida a terminar pouco depois.