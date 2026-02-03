EM DIRETO
Petit é o novo treinador do Santa Clara

O treinador Petit assumiu o comando técnico do Santa Clara, substituindo Vasco Matos que rescindiu no sábado, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga.

“Chegar aos Açores e ao Santa Clara é um enorme motivo de orgulho para mim. Tenho plena consciência da importância de representar esta região e a sua diáspora, e assumo essa responsabilidade com grande entusiasmo”, afirmou o novo treinador em declarações divulgadas pelo clube em comunicado.

Petit, de 49 anos, encontrava-se sem clube desde que abandonou o Rio Ave, no final da época passada, após o 11.º lugar na classificação.

O treinador Vasco Matos e o Santa Clara chegaram acordo no sábado para a rescisão do contrato, após a derrota caseira com o Estoril Praia (4-2), que deixou a equipa açoriana no 16.º lugar e antepenúltimo lugar da classificação, com 17 pontos.
