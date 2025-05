Petit pede foco ao Rio Ave no seu encontro final frente ao Gil Vicente

O técnico, que terá, na sexta-feira, o seu último encontro ao serviço do clube, conforme avançou à agência Lusa fonte próxima do processo, apontou baterias aos gilistas e realçou a importância da vitória em termos classificativos, ainda que as duas equipas ocupem de forma segura o meio da tabela.



"O importante é o jogo, não é o Petit que interessa. Preocupam-nos os objetivos do Rio Ave, propusemo-nos aos 37 pontos, igualando a época passada, e amanhã [sexta-feira] temos mais três em disputa. Temos um lugar na tabela classificativa que queremos manter, o 10.º. Depois do jogo, falaremos sobre a minha situação", anunciou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Em jeito de balanço da temporada que está agora a terminar, Petit mostrou-se satisfeito com o trabalho que desenvolveu desde a sua chegada, em novembro de 2024, embora sinta que a "imaturidade" do jovem plantel tenha impedido a obtenção de um melhor registo pontual.



"Poderíamos ter feito mais, mas foi fruto de alguma imaturidade da equipa, da muita juventude, das várias nacionalidades e da entrada de 24 jogadores nesta época. Ainda no último jogo estivemos a ganhar 3-0 e deixámo-nos empatar [frente ao Nacional], o que revela alguma inexperiência. Mas fica aqui uma base de jogadores mais preparada para o futuro, com um ano de conhecimento e experiência", analisou.



O jogo sinaliza também a despedida do capitão Vítor Gomes, um dos principais jogadores da história do emblema da foz do Ave, que irá retirar-se das quatro linhas aos 37 anos, com Petit a confirmar a sua titularidade na derradeira ronda.



"Ele estreou-se contra mim na altura, quando eu jogava no Benfica, num jogo em casa do Rio Ave. Gostei muito de o conhecer como pessoa e profissional, um dos melhores capitães que apanhei a nível de liderança. Tinha o respeito de todos os jogadores por aquilo que transmitia. Terá uma justa homenagem e desejo-lhe desde já as maiores felicidades", disse o técnico.



Considerando o Gil Vicente uma "excelente equipa", que obrigará o seu conjunto a dar o máximo, o treinador garante que a motivação estará presente, apesar de a equipa estar numa posição confortável, longe das disputas pela manutenção.



"A nossa motivação tem de estar sempre presente. Digo sempre que a última imagem é a que fica. Conseguindo alcançar 40 pontos, com um plantel todo renovado e jovem, fazendo um campeonato tranquilo, é um trabalho bem feito. Também chegámos à meia-final da Taça de Portugal e penso que houve valorização dos ativos", refletiu.



Na 34.ª e última ronda da I Liga de futebol, o Rio Ave, 10.º classificado, com 37 pontos, defronta o Gil Vicente, 14.º, com 33, a partir das 19h00 de sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, casa 'emprestada' dos vila-condenses, sob arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.