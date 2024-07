Petterson Novaes reforça Estrela da Amadora por empréstimo do Flamengo

O avançado brasileiro Petterson Novaes, que chega por empréstimo do Flamengo, foi hoje anunciado como o mais recente reforço do Estrela da Amadora, minutos antes do jogo de apresentação com o Leixões.

Através das redes sociais, os ‘tricolores’ tornaram assim pública a contratação do jogador de 20 anos, produto da formação do ‘mengão’ e pouco depois atravessou a passadeira vermelha na apresentação da equipa antes da realização da quarta edição do Troféu José Gomes.



O avançado junta-se aos guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia) e Francisco Meixedo (ex-FC Porto), aos defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, França) e Ferro (ex-Hajduk Split, Croácia), aos médios Paulo Moreira (ex-Varzim), Daniel Cabral (Flamengo, Brasil) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal) e aos avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, Brasil).



Saíram do clube estrelista os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, os médio Aloísio Souza e Pedro Sá e os avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o Sporting de Braga, no dia 11 de agosto.