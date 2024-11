Pimenta, Sampaio e Resende defendem valorização do desporto

“Em Portugal brincamos ao alto rendimento e temos muita sorte com os atletas que temos. Um desportista no alto rendimento é profissional 24 horas por dia. Treina, tem alimentação bastante rigorosa, deve cumprir períodos de descanso, ajustar o sono… isto não é uma profissão?”, questionou o canoísta Fernando Pimenta, medalhado olímpico, em Londre2012, em K2 1.000 metros, e Tóquio2020, em K1 1.000.



Estes agentes desportivos falavam na conferência "Game Changers: Liderança Transformacional no Contexto Desportivo", na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, iniciativa inserida no Tomorrow Summit.



“Preocupa-me a falta de cultura desportiva em Portugal. Ouço várias vezes que o judo é uma brincadeira, que não é um trabalho a sério. Para a maioria das pessoas, treinar não é um trabalho. Esforço-me a cada minuto do dia para atingir a excelência e nem assim o que faço é visto como uma profissão”, lamenta Patrícia Sampaio, medalha de bronze na categoria de -78 kg em Paris2024.



Carlos Resende, antigo internacional de andebol e agora treinador, com passagens pelo FC Porto, Benfica e ABC, entre outros, acusou os sucessivos governos de “falta de coerência e visão”.



“Falta uma verdadeira estratégia para o desporto, pois sai muito mais caro a Portugal não investir nele, nomeadamente em despesa futura com a saúde, bem maior. Os governantes não se deviam preocupar com o desporto unicamente de quatro em quatro anos, nos Jogos Olímpicos, nomeadamente na hora de se juntarem aos atletas nas fotos dos medalhados”, destacou o também professor universitário.



Os três oradores concordam que a aposta da tutela no desporto para 2025 fica aquém do necessário: inicialmente, foi anunciada uma verba de 42,5 milhões de euros, um decréscimo de 16% em relação a 2024 (50,3 milhões), valor entretanto corrigido pelo governo para os 54,5 milhões.