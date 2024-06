Polaco Wdowik é reforço do Sporting de Braga

O jogador de 23 anos, uma das figuras do Jagiellonia Bialystok, equipa que se sagrou pela primeira vez campeã da Polónia em 2023/24, custou aos cofres "arsenalistas" 1,5 milhões de euros, aos quais poderão acrescer 200 mil euros mediante objetivos individuais e coletivos, tendo o clube polaco reservado 10 por cento da mais-valia sobre uma futura transferência do futebolista.



A cláusula de rescisão ficou estabelecida em 50 milhões de euros.



O lateral, já internacional polaco por uma vez, marcou presença em todas as 34 jornadas do campeonato, tendo sido 33 vezes titular e marcado nove golos, além de seis assistências.



Bartlomiej Wdowik já integrou os trabalhos de pré-época, apresentando-se, de imediato, como mais uma opção válida para o treinador Daniel Sousa.