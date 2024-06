Ponta de lança Patrick Fernandes é o primeiro reforço do Marítimo

O avançado Patrick Fernandes, em final de contrato com o Torreense, é reforço do Marítimo, da II Liga de futebol, anunciou esta segunda-feira o clube insular nas suas redes digitais, sem revelar pormenores sobre a duração do contrato.

"O avançado, de 30 anos, internacional pela seleção de Cabo Verde, chega proveniente do Torreense após fim de contrato, clube no qual apontou seis golos e cinco assistências na última temporada", confirmou o emblema insular, no seu sítio oficial na Internet.



Natural da cidade da Praia, o dianteiro, que é a primeira contratação do Marítimo para a época 2024/25, vestiu por quatro vezes a camisola da seleção de Cabo Verde, entre 2018 e 2021, mas sem marcar qualquer golo pelos 'tubarões azuis'.



Patrick Fernandes iniciou a carreira a nível sénior no Boavista FC Praia, de Cabo Verde, para depois rumar a Portugal, onde representou Oliveira do Hospital, Felgueiras, Tondela, Farense, Varzim, Desportivo de Chaves e, nas duas últimas temporadas, Torreense.