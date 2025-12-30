Ponta-de-lança Samy Merheg reforça Sporting de Braga

O jogador chega a custo zero aos bracarenses, assinando um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia (até 2027/28), com mais duas épocas de opção, detalharam os minhotos.



Filho de pai libanês, mas nascido na Colômbia, Samy Merheg tem dupla nacionalidade desses países, tendo optado por representar a seleção do Líbano, pela qual soma 11 internacionalizações e sete golos.



Samy Merheg trabalha há já alguns dias com a equipa principal do Sporting de Braga e pode ser opção para o treinador Carlos Vicens já a partir da reabertura de mercado.