Portimonense apresenta mais quatro reforços para o setor defensivo

Bruno Guimarães, guarda-redes brasileiro de 22 anos, formado no Flamengo, chega oriundo do Fortaleza, no qual não teve oportunidades na equipa principal, atual segunda classificada da Liga brasileira, assinando contrato válido por três épocas.



O compatriota Jefferson Maciel, defesa-central de 21 anos, com formação no Ceará, assinou com os algarvios até 2028, depois de, este ano, ter cumprido quatro partidas pelo Botafogo, líder do Brasileirão e orientado pelo português Artur Jorge.



O central internacional sub-21 japonês Yuki Kobayashi, de 24 anos, ex-Celtic, também se comprometeu por quatro épocas com o Portimonense. O jogador, formado no Vissel Kobe e com passagens por Machida Zelvia e Yokohama FC, no país natal, não teve minutos na época passada ao serviço dos escoceses.



O lateral-direito Nuno Campos, de 31 anos, que na época passada cumpriu 24 jogos e marcou um golo pelo Torreense, da II Liga, assinou por uma temporada, com mais uma de opção, depois de também ter representado Nacional, por oito anos, Mafra e Desportivo de Chaves.



Os algarvios, despromovidos ao segundo escalão, já tinham confirmado as contratações dos guarda-redes Philip Tear e Pedro Bez, do defesa Kelechi John, dos médios Geovane e Francisco Varela e dos avançados Paulo Vítor, Ruan, Elijah Benedict e Chico Banza.



Em sentido contrário, o avançado guineense Midana Cassamá foi emprestado ao Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos.



Após as duas primeiras jornadas da II Liga, o Portimonense ocupa o 17.º lugar, com um ponto, visitando para a terceira ronda o Mafra, em jogo marcado para domingo, às 18:00.