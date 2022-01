Portimonense confirma saída de Aylton Boa Morte para Emirados

“O avançado, de 28 anos, termina assim a ligação contratual com a Portimonense Futebol SA”, avançou o emblema de Portimão em comunicado, agradecendo “todo o empenho e dedicação de Aylton” e desejando-lhe “as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira”.



Num curto vídeo publicado na página oficial do clube, o jogador desejou “boa sorte” ao Portimonense e agradeceu aos adeptos, administração, equipa técnica e colegas do clube o “carinho” demonstrado nos últimos anos.



Durante a sua passagem pelo Portimonense, atual sétimo classificado da I Liga, com 25 pontos, Aylton Boa Morte realizou 106 partidas, apontou 20 golos e somou 12 assistências.