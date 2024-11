Portimonense e Vizela empatam em jogo que valeu pela primeira parte

Chico Banza deu aos anfitriões uma vantagem madrugadora, logo aos cinco minutos, anulada por Prosper Obah, aos 45+2, já depois de Mörschel ter atirado ao poste na cobrança de uma grande penalidade.



O Vizela, sétimo classificado, com 12 pontos, somou o terceiro empate seguido e já está há cinco jornadas sem perder na competição, enquanto o Portimonense somou a segunda igualdade consecutiva, mas não vence para o campeonato há cinco rondas, sendo o 16.º, com sete pontos.



O Portimonense marcou de forma madrugadora, aos cinco minutos, por intermédio do angolano Chico Banza, ‘picando’ a bola à saída de Ruly Garcia, após passe de Paulo Vítor, que, aos 28, de livre direto, obrigou o guardião adversário a defesa apertada.



No minuto seguinte, Tony cometeu grande penalidade sobre Prosper Obah, mas o médio dominicano Mörschel, na cobrança do ‘castigo máximo’, atirou ao poste direito da baliza vizelense, lance que deu ainda mais confiança e ímpeto atacante aos algarvios.



Tamble Monteiro desperdiçou duas boas oportunidades para os anfitriões, aos 32 e 41 minutos, e, nos descontos da primeira parte, o nigeriano Prosper Obah restabeleceu a igualdade com um ‘chapéu’ de belo efeito, em lance validado pelo videoárbitro, após o auxiliar ter assinalado posição irregular.



A segunda parte teve menos emoção, ainda que o Portimonense tenha sido a equipa mais perigosa, com Ruly Garcia a ‘voar’ para evitar o remate de fora da área de Geovane e Tamble Monteiro, nos descontos, a desperdiçar uma oportunidade clamorosa.