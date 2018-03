Portimonense faz reviravolta e vence Moreirense nos descontos

Lusa Comentários 31 Mar, 2018, 18:18 / atualizado em 31 Mar, 2018, 19:02 | Futebol Nacional

O Moreirense esteve a vencer por 3-0, com golos de Tozé (38 e 52) e Bilel (40), o primeiro dos quais apontado de grande penalidade, mas a equipa algarvia deu a volta com um `hat-trick` de Pires (55, 90 e 90+4) - os dois últimos de penálti - e um tento de Ruben Fernandes (64), num jogo em que o árbitro ainda expulsou Zizo e Boubacar, do conjunto minhoto, no período de compensação.

O Portimonense ocupa o nono lugar, com 34 pontos, enquanto o Moreirense caiu duas posições, para 16.º, e soma 25 pontos, mais dois do que o Feirense, 17.º classificado e primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Veja o resumo da partida:

#url#https://rtp.vsports.pt/embd/43105/m/362010/rtp/506fbdbafb176f718ced03f11eea4d0d?autostart=false#URL#