Portimonense perde com Bristol Rovers no primeiro jogo do dia

O Portimonense, da II Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje com os ingleses do Bristol Rovers por 2-0, no seu primeiro jogo particular do dia, disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no concelho de Lagoa.

A formação algarvia, que às 19:30 defronta o Benfica B no Municipal de Portimão, à porta fechada, regista uma vitória, dois empates e três derrotas na pré-época 2024/25.



O extremo irlandês Promise Omochere, aos 42 minutos, e o lateral Luke Thomas, aos 90, de grande penalidade, assinaram os golos da formação da terceira divisão inglesa.



Os 'alvinegros' alinharam com Nakamura, Alcobia, Afonso, Álvaro, Cláudio, Diogo, Paulo Estrela, Toni, Davis, Kim e Nuno Gomes. Jogaram ainda Steve Mvoué, Francisco Varela, Philip Tear e Tamble Monteiro.



A equipa de Portimão encerra a primeira jornada da II Liga, no dia 12 de agosto, segunda-feira, às 18:00, com um jogo no reduto do recém-promovido Felgueiras.