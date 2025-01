Portimonense soma terceiro triunfo consecutivo na emotiva receção ao Felgueiras

Depois de o colombiano Camilo Durán, aos 20 e 65 minutos, e o brasileiro Carlos Eduardo (26 e 69) terem ‘bisado’ para os dois lados, o tento de Tamble Monteiro, aos 78, acabou por dar os três pontos aos anfitriões num jogo emotivo.



O equilíbrio imperou desde o minuto inicial, com a primeira vantagem algarvia, aos 20 minutos – Camilo Durán estreou-se a marcar pelos ‘alvinegros’ na sequência de lançamento lateral –, a ter resposta ao cabo de seis minutos, no primeiro cabeceamento certeiro de Carlos Eduardo na partida.



João Santos desperdiçou duas boas oportunidades para o Felgueiras, no final da primeira parte e início da segunda, antes de Camilo Durán voltar a colocar a sua equipa na frente (65 minutos), num lance em que o guardião Bruno Pinto deixou a bola passar por debaixo do corpo.



A equipa orientada por Agostinho Bento voltou a responder à altura, volvidos quatro minutos, com o suplente Berna Conceição a centrar para a resposta de cabeça de Carlos Eduardo.



Já a terceira vantagem dos algarvios – num cabeceamento de Tamble Monteiro, que marcou à sua ex-equipa, após cruzamento de Paulo Vítor – acabou mesmo por ser duradoura, apesar do assédio final dos forasteiros.



O Portimonense subiu, à condição, ao 11.º lugar, com 23 pontos, ultrapassando o Felgueiras, 12.º, com 22.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – Felgueiras, 3-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Camilo Durán, 20 minutos.



1-1, Carlos Eduardo, 26.



2-1, Camilo Durán, 65.



2-2, Carlos Eduardo, 69.



3-2, Tamble Monteiro, 78.







Equipas:



- Portimonense: Vinicius Silvestre, Heitor, Kelechi John (Alemão, 82), Yuki Kobayashi, Keffel, Francisco Varela (Diaby, 90+3), Geovane, Camilo Durán, Ruan (Diogo Ferreira, 82), Paulo Vítor e Tamble Monteiro (Elijah Benedict, 82).



(Suplentes: Philip Tear, Davis, Tony, Kim Yong-hak, Diaby, Alemão, Diogo Ferreira, Teodoro e Elijah Benedict).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- Felgueiras: Bruno Pinto, Rui Rampa (Pedro Ribeiro, 82), Guilherme Ferreira, Edwin Banguera (Berna Conceição, 63), Léo Teixeira, Vasco Moreira (Théo Fonseca, 82), Aílson Tavares, Landinho (Gabi Pereira, 63), Pedro Rosas, João Santos e Carlos Eduardo.



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Gabi Pereira, Mike Moura, David Veiga, Berna Conceição, Pedro Ribeiro, Feliz Vaz, Afonso Silva e Théo Fonseca).



Treinador: Agostinho Bento.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Edwin Banguera (41), Landinho (60), Kelechi John (61), Pedro Rosas (88) e Elijah Benedict (90+5).



Assistência: 951 espetadores.