Futebol Nacional
Portimonense vence em Chaves e regressa aos triunfos após quatro derrotas
O Portimonense venceu hoje no terreno do Desportivo de Chaves e regressou aos triunfos, após quatro derrotas, na II Liga portuguesa de futebol, com Alexandre a fazer o único golo do encontro.
Os visitantes foram eficazes e marcaram num lance de bola parada aos 48 minutos, somando a quarta vitória na competição e deixando provisoriamente o último lugar, subindo para o 17.º lugar ao somar 15 pontos, mais três e mais um jogo do que o Paços de Ferreira.
A equipa da casa, que quebrou uma série de três vitórias consecutivas e continua com 26 pontos no terceiro lugar, entrou a dominar e conseguiu as únicas situações de golo na primeira parte.
O criativo João Teixeira esteve em destaque a atirar ao poste, aos 25 minutos, e a servir Reinaldo (26), que não teve melhor pontaria, e Tiago Almeida (41), que rematou ao lado, para mais duas boas situações.
Os algarvios, que não venciam na competição desde setembro, responderam logo a abrir o segundo tempo, inaugurando o marcador num livre direto batido por Mamede e finalizado por Alexandre, de cabeça, aos 48 minutos.
O encontro manteve-se com o domínio dos transmontanos, que não conseguiram aproveitar as situações de perigo junto da baliza de Cibois. Reinaldo (56) e Roberto (65) não conseguiram finalizar boas jogadas.
O técnico dos flavienses arriscou nas substituições e balanceou a equipa para o ataque, mas o Portimonense aguentou defensivamente e até esteve perto de fazer o segundo golo numa transição, aos 84 minutos, com Tamble a rematar por cima.
Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Desportivo de Chaves – Portimonense, 0-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, Alexandre, 48 minutos.
Equipas:
- Desportivo de Chaves: Marko, Bruno Rodrigues (Rúben Pina, 87), Tiago Simões, Zach (Carraça, 60), Tiago Almeida, Pinhov (Milovanovic, 80), João Teixeira, Cusso (Ktatau, 80), Wellington (Robyn Esajas, 60), Roberto e Reinaldo.
(Suplentes: Vozinha, Paulo Victor, Milovanovic, Rúben Pina, Carraça, Ktatau, Gabi, Robyn Esajas e Fede Bicoro).
Treinador: Filipe Martins.
- Portimonense: Cibois, Heitor, Sarará, Alexandre, João Reis, Xavier, Welat (Dauda, 71) (Samy, 86), Ney Silva, Lobato (Zé Gabriel, 71), Mamede e Welinton Júnior (Tamble, 63).
(Suplentes: Cleiton, Samy, Tamble, Mesaque, Dauda, Zé Gabriel, Mindinho, Marlon Jr. e Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sarará (13), Xavier (30), Wellington (33), Welat (39), Kusso (53), Bruno Rodrigues (66), Pinho (79), Tamble (90+4) e Cibois (90+5).
Assistência: 1.115 espetadores.
