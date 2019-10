Portugal empata com Holanda no fecho da fase preliminar do Europeu sub-17 feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino, já apurada para a Ronda de Elite de apuramento para o Europeu de sub-17, empatou esta segunda-feira 1-1 com a Holanda, no fecho do grupo 11 da fase preliminar, que decorreu no Funchal.