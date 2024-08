Presidente da FPF agradece a Pepe, "um dos maiores centrais do futebol português"

"Ao terminar a sua carreira de futebolista, o Pepe deixa-nos como legado um exemplo de profissionalismo, dedicação e, acima de tudo, de enorme paixão pelo futebol e pela seleção nacional", afirmou Fernando Gomes, no dia em que o jogador anunciou o fim da carreira, aos 41 anos.

Em mensagem publicada no sítio oficial da FPF na Internet, o líder federativo recorda de Pepe, natural do Brasil, o "extraordinário sentimento de paixão pela seleção nacional e por Portugal, país que o acolheu e que soube dar-lhe a expressão futebolística".

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipas das `quinas`, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).

"Pepe é um exemplo de profissionalismo extraordinário. Recordo bem a forma como participou na final do Euro2016, ou como jogou com uma fratura no braço o desafio diante Marrocos no Mundial no Qatar e como se apresentou, aos 41 anos, com a mesma paixão, dedicação e pundonor no Euro2024", observou.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.

Pepe, que participou em nove fases finais, entre Mundiais e Europeus, pendura as `chuteiras` com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Ligas dos Campeões, todas com o Real Madrid.

Além do histórico emblema espanhol, o central defendeu as cores do FC Porto, seu último clube, do Marítimo e também do Besiktas.