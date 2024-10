Presidente do Amarante confessa "alegria e estupefação" por defrontar Sporting

Depois de eliminar Fafe (4-1), Eléctrico (2-0) e Lajense (6-1) nas rondas anteriores da prova `rainha`, o terceiro classificado da Série A da Liga 3 vai-se deslocar ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para um encontro "muito especial" para o plantel, para o clube e para a cidade amarantina.

"Ficámos entre a alegria e a estupefação. Tenho de o assumir. É algo a que não estamos habituados. Falei depois com o nosso treinador [Álvaro Madureira]. É um jogo que temos de usufruir, sem pressão, mas com responsabilidade. Os jogadores merecem viver este momento, tal como os associados e a cidade. A pressão estará toda do lado do Sporting", disse à Lusa.

O dirigente reconheceu que a equipa `alvi-negra` ambicionava "jogar contra um `grande`", sem esconder a convicção de que defrontar os `leões` no Estádio Municipal de Amarante, com capacidade para 5.000 espetadores, seria "ainda mais especial" para os habitantes do concelho do distrito do Porto.

Ricardo Ribeiro frisou, no entanto, que espera "uma forte mobilização" de adeptos para a deslocação ao recinto `verde e branco`, seguindo o exemplo da mais recente final do Campeonato de Portugal, em 10 de junho, quando o Amarante derrotou o Vitória de Setúbal (3-0) e se sagrou campeão do quarto escalão no Estádio Nacional, em Oeiras.

"Esperamos uma forte mobilização. No ano passado, na final do Jamor, para o Campeonato de Portugal, os nossos adeptos foram mais de 3.000 a deslocarem-se, o que, para a distância, foi uma grande mobilização. Neste ano, depende da data e da hora", lembrou.

Convencido de que é "sempre um grande motivo de festa e orgulho" defrontar os `leões`, vencedor de 17 edições da Taça de Portugal, o presidente do Amarante salientou ainda que o encontro vai ser "um excelente prémio" para os jogadores orientados por Álvaro Madureira.

"É ótimo para os jogadores viverem estes jogos. É com eles que crescem, evoluem e aprendem. É um excelente prémio, que bem merecem", disse.

O Amarante vai defrontar o Sporting pela segunda vez na Taça, depois de, na terceira eliminatória da época 1979/80, ter empatado 1-1 em casa, após prolongamento, e perdido por 5-0 no jogo de desempate, no antigo Estádio José Alvalade.

O vencedor do encontro da quarta eliminatória vai defrontar o Famalicão ou o Santa Clara na quinta ronda, ditou o sorteio hoje realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.