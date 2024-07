Presidente do E. Amadora quer revitalizar o clube

O dirigente, que falava à imprensa à margem da cerimónia de posse dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2024-2028, prometeu apostar forte na subida das equipas da formação aos campeonatos nacionais, mas não só.



“Queremos também desenvolver o Estrela da Amadora em novas modalidades. Procurar novas modalidades para tornar o clube cada vez maior. Além disso, queremos também sanear o clube do ponto de vista financeiro, mas temos de arrumar bem a casa e perceber o ponto de situação atual”, afirmou.



Para Paulo Lopo, o facto de juntar a presidência do clube à da SAD, da qual é dono, não é sinal de conflitos de interesses, mas antes de união entre as duas instituições para fazê-las caminhar na mesma direção.



“Esta realidade é uma realidade que se vê cada vez mais. É muito mais fácil quando um clube funciona e fala a uma só voz, porque tem a mesma estratégia, o mesmo desafio, o mesmo destino. A mais-valias que se podem tirar daí são sempre muito maiores. Sou o presidente e o dono da SAD, mas isso nem é o mais importante porque o clube é muito maior do que a SAD. Prometo continuar a trabalhar. Estamos no caminho certo”, garantiu.



Já com o nó praticamente desatado sobre a propriedade do Estádio José Gomes, Paulo Lopo espera que a curto prazo possa fazer a escritura.



“O gestor de insolvência preparou-se sempre para fazer apenas a escritura do estádio e nunca a do bingo. O bingo recorreu para o tribunal alegando direito de preferência do estádio. Perdeu na primeira e na segunda instância. Hoje temos autorização do juiz para proceder à escritura do estádio. Ela será feita assim que o gestor de insolvência a marcar. Espero que esteja para breve”, rematou.



Paulo Lopo assumiu a liderança da SAD dos tricolores em 2021/22, na sequência da incorporação do Sintra Football com o CD Estrela, que fez renascer o Estrela da Amadora, passando depois a chamar-se Club Football Estrela da Amadora SAD.



Com as eleições do passado sábado, relativas ao quadriénio 2024-2028, Paulo Lopo tornou-se no 27.º presidente sucedendo a Ricardo Paiva, que tinha assumido o cargo em dezembro na sequência da demissão de José Francisco.