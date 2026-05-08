Presidente do Sporting de Braga "orgulhoso"

(Com Lusa)

Aos sócios e adeptos deixo uma convicção: desta vez, não terão de esperar mais 15 anos para voltar a ver o SC Braga numa meia-final europeia. Sinto, e tudo farei, para que em breve estejamos novamente nesta posição, para então sim chegarmos ao jogo mais desejado”, escreveu o dirigente, nas suas redes sociais.Estes pensamentos foram expressos um dia depois de os ‘arsenalistas’ terem caído nas meias-finais, depois de perderem por 3-1 (tinham triunfado 2-1 no Minho) no recinto dos alemães do Friburgo, num desafio em que os portugueses jogaram reduzidos a 10 elementos logo a partir dos seis minutos, por expulsão do jovem marfinense Dorgeles.“Orgulho! É este o sentimento que deve prevalecer na hora em que se encerra uma entusiasmante temporada europeia (iniciada na Bulgária, a 24 de julho do ano passado), que tantas alegrias nos deu e que tantos momentos deixou para a nossa memória coletiva”, escreveu.António Salvador destacou o facto de nunca uma equipa que iniciou o seu percurso na segunda pré-eliminatória ter chegado tão longe na prova, algo que, sublinhou, “diz muito sobre o valor do grupo” bracarense, bem como sobre a “ambição do clube”.“Não foi o acaso que nos trouxe até aqui, mas antes metas claras e compromissos coletivos. Foi na Holanda, no fim do último jogo da fase de liga, que todos abraçamos o objetivo de só parar em Istambul. Era justo que assim tivesse sido”, sublinhou.O dirigente há 23 anos na presidência recordou o objetivo que sempre teve de dar “dimensão europeia” ao Sporting de Braga, assumindo agora o “orgulho” por ter reforçado esse estatuto, já que os nortenhos fecham a época “às portas do top-30 do ranking da UEFA”.“Tenho orgulho no grupo de trabalho. Treinador, equipa técnica, plantel e staff são dignos do nosso reconhecimento e são a base em cima da qual queremos e vamos continuar a construir as nossas ambições. O mister Carlos Vicens tem enorme mérito neste percurso, porque foi o primeiro a personificar a crença e a convicção de que era possível”, prosseguiu.António Salvador deixou ainda uma palavra de “agradecimento e reconhecimento” aos sócios que acompanharam o clube pela Europa fora, recordando os que “sacrificaram” as vidas familiares e pessoais para acompanharem a equipa.O Sporting de Braga falhou a segunda presença numa final europeia, depois de em 2010/11 ter perdido o jogo decisivo, frente ao FC Porto, por 1-0, em Dublin.