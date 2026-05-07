Sporting de Braga cai aos `pés` do Friburgo

A equipa alemã do Friburgo alcançou a final da Liga Europa depois de vencer o Sporting de Braga, no Europa-Park Stadion, por 3-1, em jogo da segunda mão das meias-finais da competição.

Golos de Lukas Kübler, aos 19 e 72 minutos, e Johan Manzambi, aos 41, deram a volta ao triunfo caseiro por 2-1 dos ‘arsenalistas’, que atuaram com 10 desde os seis, por expulsão de Dorgeles, e reduziram aos 79, por Pau Víctor.





Na final, marcada para 20 de maio, em Istambul, na Turquia, o Friburgo vai defrontar os ingleses do Aston Villa ou do Nottingham Forest, de Vítor Pereira.





Semifinalista Sporting de Braga termina com 25,6 ME em prémios





O Sporting de Braga vai receber 25,568 ME pela participação na Liga Europa de futebol em 2025/26, após ser hoje afastado pelo Friburgo nas meias-finais, falhando a segunda presença no jogo decisivo.



Uma semana depois de terem vencido na receção aos alemães (2-1), os minutos perderam fora (3-1), num jogo em que atuaram em inferioridade numérica desde o sexto minuto, devido à expulsão do costa-marfinense Mario Dorgeles, autor do golo do triunfo ‘arsenalista’ na primeira mão.

