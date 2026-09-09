Quinta jornada com o maior tempo útil de jogo desde 2012/13

De acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o registo da quinta ronda do presente campeonato teve mais 57 segundos do que o anterior máximo, que era de 58.09 minutos e remontava à 12.ª ronda da temporada 2012/13.

A quarta jornada da I Liga já se tinha aproximado deste registo, com 58.07 de média de tempo útil, o terceiro valor mais elevado desde que a LPFP começou a compilar estes dados, em 2012/13.

Assim, a média de tempo útil da época atual está situada em 57.45 minutos, um crescimento de mais de quatro minutos quando comparado com os 53.38 da temporada anterior.

O jogo entre Gil Vicente e Académico de Viseu, que terminou com o triunfo dos beirões, por 1-0, destacou-se neste capítulo, com 65.02 minutos de jogo útil.