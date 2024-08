Rafael Martins deixa o Santa Clara e reforça ataque do Leixões

O experiente avançado brasileiro Rafael Martins deixou o Santa Clara, da I Liga, e foi hoje apresentado como reforço do Leixões, da II Liga, anunciou a SAD do clube de Matosinhos.

Rafael Martins, de 35 anos, não foi utilizado esta época pelo Santa Clara, mas, na temporada anterior, fez 34 jogos e marcou cinco golos pelo clube açoriano.



O atacante chegou a Portugal em 2013/14 rumo ao Vitória de Setúbal, mudou-se para o Levante, de Espanha, na temporada seguinte, jogou emprestado no Moreirense um ano depois, voltou ao clube espanhol, andou pelo futebol chinês e representou ainda o Moreirense e Casa Pia.



A sua primeira passagem pelo Moreirense, em 2015/16, foi a mais produtiva desde que se mudou para Portugal, com 20 golos apontados em 31 jogos efetuados.



Rafael Martins assinou por dois anos com o Leixões e passa a ser mais uma opção ofensiva para o técnico Carlos Fangueiro.



Com três jornadas disputadas, o Leixões ocupa o quarto lugar da classificação geral da II Liga, com cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates.