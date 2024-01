Raphael Guzzo reforça meio-campo do Chaves

Depois de três épocas ao serviço do Vizela e de uma recente passagem pelo Goiás, do principal campeonato brasileiro, pelo qual cumpriu 14 jogos e apontou um golo, o centrocampista Raphael Guzzo está de regresso a Trás-os-Montes.Num vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, o futebolista mostrou-se “muito feliz” e reiterou que o facto de se sentir “desejado” pesou na decisão de voltar a representar o emblema azul-grená.Para Raphael Guzzo, este é um regresso “a casa”, acreditando haver condições para o clube deixar o estatuto de lanterna vermelha do campeonato.”, vincou.Natural de São Paulo, o médio luso-brasileiro iniciou a formação no Desportivo de Chaves, tendo depois integrado as camadas jovens do Benfica, clube em que representou a equipa B durante três épocas.Em solo português conta, ainda, com passagens pelo Tondela, Famalicão e Vizela, tendo também jogado nos espanhóis do Reus.Guzzo é a segunda contratação assegurada pelos flavienses no mercado de inverno, depois do central Vasco Fernandes (ex-Casa Pia).