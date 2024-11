Rebordosa elimina Sporting da Covilhã e segue para os ‘oitavos’ da Taça

Pipo bisou para os visitantes, aos dois e 26 minutos de jogo, Lucas Duarte reduziu ainda antes do intervalo (33), tendo no segundo tempo Tiago Ventura aumentado a vantagem da equipa do quarto escalão, e Ramalho estabelecido o 3-2 final, já nos descontos (90+7).



Logo no ínicio do encontro, a formação do escalão inferior, do Campeonato de Portugal, aproveitou um erro de Rafa Peixoto e Pipo, eficaz, inaugurou o marcador aos dois minutos de jogo.



O Sporting da Covilhã, que milita na Liga 3, teve dificuldade em reagir e mostrou-se apático e sem soluções para chegar com perigo à baliza da equipa de Paredes.



O primeiro lance de perigo dos serranos foi criado ao minuto 23, por Edu, que rematou em arco à entrada da área e o guardião visitante defendeu para canto.



A equipa do Rebordosa esperou pela oportunidade e, numa jogada coletiva, Pipo, em frente à baliza, recebeu a bola e, de forma subtil, atirou de calcanhar para o fundo das redes e ‘bisou’ aos 27 minutos.



Ramalho, num remate cruzado, obrigou o guarda-redes do Rebordosa a defesa apertada e, na sequência do canto, aos 33 minutos, Lucas Duarte saltou mais alto ao segundo poste e reduziu, de cabeça.



No segundo tempo os 'leões da serra' entraram melhor, com iniciativa, mas não aproveitaram as várias bolas paradas, Brener rematou a rasar o poste e no minuto seguinte, numa jogada de ataque, o Rebordosa aumentou a contagem, com Pipo a assistir Tiago Ventura, que na pequena área pela esquerda, marcou aos 63 minutos.



Numa segunda metade, com muitas paragens provocadas pelo Rebordosa, que nos oitavos de final vai defrontar o Tirsente, os serranos foram tentando chegar ao golo, mas só no final dos descontos Ramalho, a passe de Paulinho, amenizou a derrota.







Jogo no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Rebordosa, 2-3.



Ao intervalo: 2-1.



Marcador:



0-1, Pipo, 02 minutos.



0-2, Pipo, 26 minutos.



1-2, Lucas Duarte, 33 minutos.



1-3, Tiago Ventura, 63 minutos.



2-3, Ramalho, 90+07 minutos.







Equipas:



- Sporting da Covilhã: Rafa, Rafa Peixoto (Nico, 70), Santos, Caveira (Zé Simão, 46), Filipe Garcia (Cornélio, 85), Salgado, Gui Paula (Paulinho, 57), Ramalho, Luís Oliveira (Filipe Maio, 85), Dener, Lucas Duarte.



(Suplentes: João Gonçalo, Zé Simão, Filipe Maio, Paulinho, Pedro Ribeiro, Nico, Cornélio, Vasco Cunha, Piteira).



Treinador: Francisco Chaló.



- Rebordosa: Pedro Soares, Edgar, Rui Filipe, Sandro, Miguel Silva, Luís Gonçalves (Igor Santos, 66), Aboubakar, Pipo (Gonçalo Botelho, 88), Diogo Almeida (Diaby, 88), Edu (Hudson, 79) e Tiago Ventura (Kenedy Có, 88).



(Suplentes: Mota, Kenedy Có, Hudson, Ruben Carvalho, Gonçalo Botelho, Diogo Costa, Diaby, Ricardo Rocha, Igor Santos).



Treinador: Vítor Gamito.



Árbitro: João Pinto (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Edu (34), Luís Gonçalves (38), Tiago Ventura (55), Ramalho (60), Pedro Soares (78), Nico (78).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.