Reforço Lucas Calegari grato ao Famalicão por jogar na Europa

O jogador, de 22 anos, foi a surpresa da apresentação do plantel do Famalicão aos adeptos no sábado e garantiu que está a viver "um sonho".



"Jogar na Europa sempre foi um sonho e agradeço ao Famalicão por dar esta oportunidade. Nas últimas semanas tenho estudado um pouco sobre a equipa e também sobre as últimas temporadas. É um clube que tem jogadores jovens, com muito potencial e acho que isso nos dá condições de manter o Famalicão na I Liga e ir em busca de algo maior esta época", assumiu aos meios de comunicação do clube.



Calegari abordou as suas valências e mostrou-se disponível para ajudar assim que o treinador o entenda.



"Tenho como posição de origem a de médio, algo que faz com que jogue muito por dentro. Mas nestes anos em que joguei como defesa-direito aprendi também a jogar por fora. As minhas principais características são a potência, a velocidade, a técnica e a leitura de jogo. Tenho vindo a trabalhar bem no Fluminense e sinto-me pronto para estar à disposição assim que possível", salientou.



Na decisão para escolher o Famalicão como próximo destino, o jogador brasileiro admitiu que teve um apoio especial.



"Tive o primeiro contacto com o Sorriso e ele falou-me muito bem do Famalicão. Não só da estrutura, como também dos profissionais que trabalham no clube. Depois de falar com ele e também com o meu ‘staff’, fiquei muito seguro em vir para cá", concluiu.



O Famalicão apresenta-se agora aos adeptos, esta terça-feira, às 19:30, no Estádio Municipal de Famalicão, numa partida com o Deportivo da Corunha.