Reforços do Rio Ave constroem vitória em ensaio com o Arouca

Num ensaio realizado à porta fechada, no Estádio do Arcos, a equipa da foz do Ave inaugurou o marcador através do alemão Ole Pohlmann (ex-Borussia Dortmund), aos sete minutos.



O Arouca reagiu já na parte final da primeira etapa, conseguindo a reviravolta, com os tentos de Cristo González (40 minutos) e Alfonso Trezza (43), fixando o 2-1 no tempo de descanso.



No segundo tempo, e já com as duas equipas a mudar o ‘onze’, os vila-condenses resgataram o empate, com um tento do isrealita Karem Zoabo (ex-Hapoel Katamon).



Já nos derradeiros minutos, o Rio Ave conseguiu dar volta e recuperar a dianteiro do marcador, num canto apontado pelo costa-riquenho Brandon Aguilera (ex-Nottingham Forest) e desviado de cabeça, para o 3-2, por Lomboto.



A equipa de Vila do Conde inicia na segunda-feira um estágio de uma semana, em Melgaço, onde terá mais um jogo de preparação, com o Gil Vicente, também do principal escalão.



Já o Arouca volta a ter novo ensaio no sábado, frente ao Boavista, igualmente da I Liga.