Renato Nhaga deixa Casa Pia e ruma ao Galatasaray na maior venda dos lisboetas

A transferência do luso-guineense, que poderá atingir os oito ME mediante objetivos, supera o negócio que envolveu a ida do neerlandês Ruben Kluivert para os franceses do Lyon e que permitiu um encaixe financeiro de 3,78 ME aos cofres dos lisboetas, no verão passado.



Com apenas 18 anos, Renato Nhaga era um dos elementos com mais jogos na presente temporada, somando 18 encontros na I Liga, na qual apontou dois golos – entre os quais o do empate 2-2 na visita ao Benfica, na 11.ª jornada -, e ainda três na Taça de Portugal.



Formado no emblema de Pina Manique, o jovem futebolista chegou à equipa principal na época passada, tendo sido opção em três partidas, registo que melhorou consideravelmente na primeira metade da época 2025/26.



O Casa Pia despediu-se esta noite do jovem, que assinou até 2030 pelo tricampeão da Turquia, com um vídeo publicado nas redes sociais e em que a palavra foi dada ao jogador.



"Aqui deram-me um futuro, deram-me oportunidade para jogar e para começar a seguir o meu sonho. Assinei o meu primeiro contrato aqui e não podia ter sido noutro lugar. Fico muito feliz por tudo o que está a acontecer. Sou daqui e é daqui que vou dar o meu salto", sublinhou Renato Nhaga, num vídeo emotivo em que recordou o processo até chegar ao profissionalismo e em que agradeceu a todos os que contribuíram para o seu crescimento.