Renato Veiga é o oitavo estreante na "era" Roberto Martínez

No Estádio Nacional de Varsóvia, o jogador de 21 anos, que atua no Chelsea, foi escolhido para fazer dupla com Rúben Dias no centro da defesa da seleção nacional, que está a tentar alcançar a terceira vitória seguida na competição e ficar mais perto do acesso aos quartos de final.

Veiga sucede a Francisco Conceição, que fez a sua estreia em março deste ano, em Liubliana, na derrota por 2-0 com a Eslovénia, num particular que serviu de preparação para o Euro2024.

No Estádio Stozice, Francisco, filho do antigo internacional Sérgio Conceição, ex-treinador do FC Porto, foi lançado na partida aos 46 minutos, rendendo o médio Otávio.

Naquele que foi o primeiro duelo de sempre com a Eslovénia (que acabou mais tarde por defrontar na fase final do Euro2024), Portugal sofreu o primeiro desaire sob o comando de Roberto Martínez, que estava 100% vitorioso desde que chegou ao comando da seleção nacional (11 triunfos).

Dias antes tinha sido a vez do avançado Jota Silva, na altura no Vitória de Guimarães e agora no Nottingham Forest, que viveu os primeiros minutos com a equipa das `quinas` no triunfo no particular sobre a Suécia (5-2), também de preparação para o Europeu da Alemanha.

No Estádio Dom Afonso Henriques, que era a `sua` casa, Jota Silva, de 24 anos, foi lançado na partida aos 63 minutos, para o lugar de Gonçalo Ramos e somou a primeira internacionalização `AA`.

Em novembro do ano passado, na qualificação para o Euro2024, em Vaduz, o guarda-redes José Sá e Toti Gomes foram titulares no triunfo sobre o Liechtenstein (2-0), enquanto o lateral João Mário foi lançado nos últimos minutos.

Um mês antes, na Bósnia-Herzegovina, o médio João Neves, de apenas 19, já tinha vivido a sua primeira internacionalização `AA`, ao ser suplente utilizado na goleada de Portugal em Zenica, por 5-0.

No arranque da qualificação, em 23 de março, o defesa central Gonçalo Inácio, do Sporting, tinha sido o primeiro estreante de Martínez, ante o Liechtenstein, que terminou com a vitória dos lusos por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

- Os estreantes na `era` Roberto Martínez:

12/10/24: Renato Veiga (Polónia-Portugal, Liga das Nações)

26/03/24: Francisco Conceição (Eslovénia-Portugal, 2-0, particular)

21/03/24: Jota Silva (Portugal-Suécia, 5-2, particular)

16/11/23: José Sá, Toti Gomes e João Mário (Liechtenstein-Portugal, 0-2, qualificação Euro2024)

16/10/23: João Neves (Bósnia e Herzegovina-Portugal, 0-5, qualificação Euro2024)

23/03/23: Gonçalo Inácio (Portugal-Liechtenstein, 4-0, qualificação Euro2024)