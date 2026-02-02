Rennes empresta Seko Fofana ao FC Porto

Os 'dragões' informaram também, em nota no seu sítio oficial na internet, que o acordo não contempla uma opção de compra definitiva no final da cedência e que a operação decorreu sem custos de intermediação.



O jogador, de 30 anos, chega aos 'dragões' após ter realizado 12 encontros pelo Rennes na presente temporada, sete deles na condição de titular.



Internacional pela Costa do Marfim em 31 ocasiões, Fofana concluiu a sua formação no Manchester City e, a nível sénior, somou passagens por Inglaterra (Fulham), França (Bastia, Lens e Rennes), Itália (Udinese) e Arábia Saudita (Al Nassr e Al Ettifaq).



Ao serviço do Lens, teve o período de maior destaque da carreira, tendo protagonizado a campanha do clube em 2022/23, época em que terminou no segundo lugar do campeonato francês, ficando a apenas um ponto do campeão PSG.



Os bons desempenhos valeram-lhe a partida para o futebol saudita, primeiramente para o Al Nassr, onde foi companheiro dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, e depois para o Al Ettifaq.



De regresso ao futebol europeu na presente temporada, ao serviço de Rennes, o costa-marfinense não conseguiu obter um tempo de jogo regular, tendo passado por um período de lesão e participado na Taça das Nações Africanas (CAN2025).



Em dia de fecho do mercado de transferências, o FC Porto garantiu o quarto reforço 'de inverno', depois de Thiago Silva, Oskar Pietuszewski e Terem Moffi, ganhando uma alternativa a Victor Froholdt no meio-campo.