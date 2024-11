Reviravolta garantiu passagem do Oliveira do Hospital aos `oitavos` da Taça

Junior, aos sete minutos, fez sonhar a formação do norte do distrito de Viseu, mas a equipa da casa concretizou a reviravolta com golos de Luís Pinheiro (14), Carreira (43) e um 'bis' de Souza, aos 49 e 75 minutos, com Junior a voltar a marcar para os cinfanenses, aos 84 minutos.



Aos cinco minutos, surgiu a primeira oportunidade de golo para a equipa da casa, com Baldé a aproveitar uma falha defensiva dos cinfanenses e a disparar forte à entrada da área, obrigando Ivo Gonçalves a uma grande defesa.



Na resposta, o Cinfães chegou ao golo numa transição rápida, com Emanuel a cruzar e Junior a aparecer ao segundo poste a cabecear para a baliza de Luca.



Durou sete minutos a vantagem forasteira, com Luís Pinheiro, aos 14, a restabelecer a igualdade com um remate forte e colocado de fora da área, a bater Ivo Gonçalves.



A reviravolta para a formação do distrito de Coimbra foi consumada ainda na primeira parte, com Caldeira, de cabeça, na sequência de um canto, a marcar aos 43 minutos.



O segundo tempo começou praticamente com o terceiro golo do Oliveira do Hospital, com Serginho a ter um mau atraso para Ivo Gonçalves e Souza, muito rápido, chegou primeiro, contornou o guarda-redes do Cinfães e marcou.



Aos 74, o árbitro Luís Máximo assinalou uma falta de Tomazi na área, sobre Wilson, e apontou para a marca de grande penalidade, com Souza a não desperdiçar e a 'bisar' na partida.



O Cinfães ainda reduziu por Junior, numa insistência após um pontapé de canto, com um golo aos 84 minutos.



O Oliveira do Hospital segue para os ‘oitavos’ da Taça de Portugal, em que vai defrontar o São João de Ver, equipa da Série A da Liga 3, que no sábado foi aos Açores eliminar a Lusitânia, com um triunfo por 2-0.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Tábua.



Oliveira do Hospital – Cinfães, 4-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Junior, 07 minutos.



1-1, Luís Pinheiro, 14.



2-1, Carreira, 43.



3-1, Souza, 49.



4-1, Souza, 75.



4-2, Junior, 84.







Equipas:



- Oliveira do Hospital: Lucas, Afonso, Nascimento, Rui Carreira, Mairlon (Pablo, 90+3), Luís Pinheiro, Bernardo, Brás, Baldé (Tomás Silva, 46), Souza (Ivan, 90+3) e Varela (Grácio, 61, Wilson, 72).



(Suplentes: Bruno Miguel, Cassoco, Grácio, Fajardo, Ivan, Peralta, Pablo, Tomás Silva e Wilson).



Treinador: Rui Santos.



- Cinfães: Ivo Gonçalves, David, Assis, Tomazi, Serginho (Rafa Fontes, 56), Emanuel (João Victor, 56), Diogo Nunes (Carlos Fernandes, 56), Couto, Miguel Lima (Rúben Pereira, 81), Chiquinho e Junior.



(Suplentes: João Frade, William, Carlos Fernandes, João Victor, Rafa Fontes, Rúben Pereira, Yan, Tomás e Almeida).



Treinador: Paulo Mendes.







Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Emanuel (16), Mairlon (35) e Miguel Lima (79).



Assistência: Cerca 600 espetadores.