Ricardo Chéu deixa de treinar o Estrela da Amadora

”, pode ler-se no comunicado publicado pelo clube da Reboleira, que também agradeceu ao técnico.Ricardo Chéu, de 41 anos, assumiu o comando dos estrelistas a partir da quarta jornada da II Liga, substituindo Rui Santos, responsável pela subida dos amadorenses na temporada anterior, tendo somado 33 encontros pelo Estrela da Amadora – 30 no campeonato e três na Taça de Portugal.”, concluíram os amadorenses, que contam agora com Paulo Lopo a liderar a SAD, depois da saída de André Geraldes, anunciada pelo próprio, no fim da época.O Estrela da Amadora terminou a temporada de regresso aos escalões profissionais no 14.º lugar da II Liga, com 37 pontos, enquanto nas taças alcançou a quarta eliminatória da Taça de Portugal – eliminado pelo Vizela, por 2-0 - e a segunda fase da Taça da Liga.