Ricardo Paiva diz que jogo com Rio Ave "não é decisivo" para o Boavista

Ricardo Paiva destacou os bons desempenhos da formação de Vila do Conde nas últimas jornadas, mas revelou que o trabalho desenvolvido pelos ‘axadrezados’ dá garantia de poder corresponder positivamente às exigências do encontro.



“Será um jogo com características muito específicas, entre duas equipas que estão próximas na tabela. Espero um Rio Ave capaz de nos causar dificuldades em vários momentos do jogo. É uma equipa que se reforçou muito bem no mercado de inverno e tem vindo a fazer jogos bem conseguidos. Identificámos tudo isso, mas sinto que a equipa está motivada, sólida, unida e ciente de que terá um jogo de dificuldade superior”, referiu.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que vai colocar frente a frente duas formações separadas por apenas três pontos, com o Boavista em 10.º e o Rio Ave em 15.º, o técnico da formação boavisteira recusou atribuir um caráter decisivo ao duelo de sábado.



“Dizer que é decisivo não me parece que seja o mais adequado. A proximidade na tabela classificativa diz alguma coisa, mas, se repararmos, do meio da tabela para baixo, as equipas estão todas muito próximas. À imagem de outros jogos entre adversários que ocupam essas posições, o grau de dificuldade acaba por ser semelhante. As características do jogo são diferentes e os momentos das equipas também. E é isso que confere essa especificidade ao jogo. Mais por essa parte do que propriamente pela proximidade na tabela”, frisou.



Ricardo Paiva salientou ainda a importância da pausa do campeonato para “dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado, bem como corrigir o que foi identificado como menos positivo”.



Por outro lado, o treinador não conseguiu confirmar a disponibilidade de Abascal para o encontro, garantindo que o último treino antes do embate será decisivo para avaliar as condições físicas do jogador.



“Trabalhámos durante esta paragem no sentido de termos todos os jogadores disponíveis. Ainda temos mais uma sessão de treino. Vamos deixar para amanhã para perceber a situação do Abascal”, explicou ainda.



Finalmente, Ricardo Paiva salientou a importância do apoio dos adeptos e apelou a que todos se deslocassem ao estádio para ajudar a equipa.



“Apelo aos nossos adeptos, porque o enquadramento do jogo vai exigir essa força. Serão muito importantes para conseguir alavancar a equipa para um desempenho positivo. Sentimos que, em casa, essa força existe e é muito importante”, apelou.



O Boavista, 10.º classificado, com 28 pontos, recebe no sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, o Rio Ave, em 15.º, com 25, em jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.