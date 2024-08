Ricardo Pessoa volta ao Portimonense para assumir comando técnico por duas épocas

“Um misto de sensações, todas elas positivas. A partir do momento em que a administração entrou em contacto comigo, era difícil recusar regressar a uma casa que bem conheço e que esteve sempre com a porta aberta para me receber”, disse o técnico, que assinou até 2026, em conferência de imprensa.



Ricardo Pessoa, de 42 anos, falou dos “sentimentos de alegria, de satisfação”, que sentiu quando voltou a passar o portão do Estádio Municipal de Portimão, antes de ser apresentado oficialmente.



“Quando entrei ali ao portão, parecia que nunca tinha saído desta casa. E quando se tem este sentimento, é meio caminho andado para que seja bem recebido, para que me sinta em casa novamente”, frisou.



Ricardo Pessoa, formado no Vitória de Setúbal, no qual se estreou como sénior, envergou a camisola do Portimonense entre 2005 e 2018, em dois períodos – esteve emprestado ao Moreirense na temporada 2012/13 –, somando um total de 426 partidas oficiais e 50 golos pelos ‘alvinegros’.



Depois de encerrar a carreira de jogador, em 2018, esteve quatro anos nos algarvios, como adjunto de António Folha e de Paulo Sérgio, antes de iniciar a carreira de treinador principal no Lusitânia.



Subiu os açorianos duas vezes consecutivas, dos campeonatos distritais à Liga 3, deixando a equipa de Angra do Heroísmo após a segunda jornada da época em curso.



O novo técnico do Portimonense declarou que “aquilo que foi pedido pela administração foi simplesmente lutar pela subida”, frisando que “o compromisso, o trabalho diário e a ambição” serão os principais fatores para atingir esse objetivo.



“A nossa casa está preparada para conseguir outros voos. O clube desceu, nós temos de voltar a pôr o Portimonense na I Liga. Queremos que seja o mais rapidamente possível, obviamente, mas vamos precisar de toda a gente. Precisamos de união, precisamos de companheirismo, precisamos dos adeptos”, reforçou Ricardo Pessoa, que será coadjuvado por Jorge Pires, Marcelo Chagas, Pedro Silva, Rafael Castro, Filipe Vieira e Yan Viegas.



O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, recordou que Ricardo Pessoa “já fez história no clube, como jogador e como adjunto”, e elogiou o “trabalho fantástico” efetuado no Lusitânia.



O treinador Sérgio Vieira deixou o Portimonense após a terceira jornada da II Liga de futebol, na qual somava apenas dois pontos, ocupando o 17.º lugar após o empate do último domingo em Mafra (2-2).



Sérgio Vieira, de 41 anos, tinha assumido o comando técnico dos ‘alvinegros’ no início da temporada, quando sucedeu a Paulo Sérgio, que deixou o cargo no final da época transata, após a despromoção à II Liga.



Em comunicado divulgado no seu site, a SAD algarvia informou que “chegou a acordo para a revogação do vínculo contratual existente” com a equipa técnica liderada por Sérgio Vieira, cessando igualmente funções Luís Matos, Gabriel Santos, Ricardo Dinis, Ricardo Silva, Sérgio Querido e Hugo Ferreira.



“A administração da Portimonense SAD expressa o seu profundo agradecimento a todos os elementos da equipa técnica. Desejamos-lhes os maiores sucessos tanto no âmbito pessoal como no profissional. A todos, o nosso sincero obrigado e votos de boa sorte para os desafios futuros”, lê-se na nota.