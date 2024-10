Rio Ave bate Atlético no prolongamento e segue em frente na Taça de Portugal

Após o empate a uma bola no tempo regulamentar, com golos de Fábio Ronaldo, aos 40 minutos, e Pedro Pinto, aos 83, o Rio Ave acabou por 'selar' a passagem à próxima ronda da Taça de Portugal no prolongamento, com tentos de Aderllan Santos, aos 104, e de Hassan, aos 105+3, depois de o Atlético ter desperdiçado uma grande penalidade perto do final da segunda parte.



A formação de Vila do Conde entrou na Tapadinha a querer impor o seu jogo, mas a equipa de Alcântara não se atemorizou com a postura do Rio Ave e tentou ripostar através da velocidade dos extremos.



A primeira parte contou com poucas oportunidades de golo, mas a equipa do Rio Ave viria a chegar à vantagem, ao minuto 40, por Fábio Ronaldo, a encostar ao segundo poste, após um primeiro remate de Hassan para defesa incompleta de Joel Dias.



A um quarto de hora do fim, o Atlético beneficiou de uma grande penalidade, por falta grosseira de Vrousai sobre Dinamite, com o árbitro Miguel Nogueira a mostrar o cartão vermelho direto ao médio dos vila-condenses, mas Caleb desperdiçou o empate, com um remate à barra.



Mesmo assim, e em superioridade numérica, o Atlético viria a chegar à igualdade, por Pedro Pinto, aos 83 minutos, através de um forte remate do médio de fora da área.



No prolongamento, e de bola parada, o Rio Ave acabou por mostrar-se letal, marcando os golos do triunfo, com duas cabeçadas certeiras de Aderllan Santos e Hassan, após dois cantos cobrados por Ole Pohlmann.







Jogo no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.



Atlético – Rio Ave, 1-3 (após prolongamento).



Ao intervalo: 0-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-3.



Marcadores:



0–1, Fábio Ronaldo, 40 minutos.



1–1, Pedro Pinto, 83 minutos.



1–2, Aderllan Santos, 104 minutos.



1–3, Ahmed Hassan, 105+3 minutos.



Equipas:



- Atlético: Joel Dias, Paulinho, Duarte Henriques, Bruno Almeida, David Dinamite (Hélder Baldé, 90+1), Pipo Ferreira (Caleb, 59), César Sousa (Pedro Pinto, 69), Hélio Cruz, Balotelli (Elias, 59), David Silva (Miguel Barandas, 59) e Joãozinho (Joel Mendes, 101).



(Suplentes: Luís Ribeiro, Hélder Baldé, Vicente Durand, Miguel Barandas, Caleb, Elias Franco, Ruben Marques, Joel Mendes, Pedro Pinto).



Treinador: Nikola Popovic.



- Rio Ave: Cezary Miszta, Jonathan Panzo (Patrick William, 46), Pancho Petrasso (Omar Richards, 57), Aderllan Santos, João Novais, Fábio Ronaldo, Marious Vrousai, Amine Oudrhiri (Demir Tiknaz, 46), Clayton Silva (Ole Pohlmann, 63), Ahmed Hassan e Kiko Bondoso (João Tomé, 79).



(Suplentes: Jhonatan Luís, João Tomé, Patrick William, Omar Richards, João Graça, Demir Tiknaz, Tobias Medina, Ole Pohlmann e Tiago Morais).



Treinador: Luís Freire.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jonathan Panzo (06), Amine Oudrhiri (12), César Sousa (20), Pipo Ferreira (33), David Dinamite (33), Cezary Miszta (84), João Novais (86), Duarte Henriques (90+5) e Hélder Baldé (105 e 108). Cartão vermelho direto para Marious Vrousai (75) e cartão vermelho por acumulação de amarelos para Hélder Baldé (108).



Assistência: 1.147 espetadores.