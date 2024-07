Rio Ave contrata avançado Chukwudi Igbokwe

O atacante, de 22 anos, chega a Vila do Conde a custo zero, e assinou um contrato válido por duas temporadas, tendo já treinado junto do grupo de trabalho orientado pelo técnico Luís Freire.Chukwudi Igbokwe, que é internacional jovem pela Nigéria, fez, nas duas últimas temporadas, 53 jogos pela formação B do Gent, apontando 16 golos.O nigeriano é o quinto reforço dos vila-condenses para 2024/25, depois de assegurados Ole Pohlmann (ex-Borussia Dortmund, Ale), João Tomé (ex-Benfica B), Karem Zoabi (Hapoel Katamon Jerusalem, isr) e Brandon Aguilera (ex-Nottingham Forest, Ing).