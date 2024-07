Rio Ave contrata médio Brandon Aguilera

Brandon Aguilera alinhou no seu país no Alajuelense e o Guanacasteca, tendo, com 19 anos, sido contratado pelo Nottingham Forest, que o emprestou em 2022/23 ao Estoril Praia.No clube estorilista, o médio jogou pela equipa de sub-23, com nove jogos e um golo, e na época passada, representou a formação de sub-21 do Forest, alinhando igualmente em três jogos pela equipa principal, antes de ser cedido ao Bristol Rovers (12 jogos e dois golos), do terceiro escalão inglês.O médio internacional pela Costa Rica é o terceiro reforço dos vila-condenses para a nova temporada, depois de assegurados o defesa João Tomé (e-Benfica B) e o avançado Karem Zoabi (ex-Hapoel Katamon Jerusalém).