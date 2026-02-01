Futebol Nacional
Rio Ave contrata médio brasileiro Ryan Guilherme
O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio brasileiro Ryan Guilherme, que chega proveniente do Cruzeiro, do principal campeonato do Brasil.
O centrocampista, de características ofensivas e com 23 anos, assinou contrato com o emblema vila-condense até 2030 e já se encontra a trabalhar sob as ordens do treinador Sotiris Silaidopoulos.
Ryan Guilherme regressa ao futebol português depois de, em 2024/25, ter alinhado pela União de Leiria, da II Liga, contando, então, um golo e três assistências em 29 jogos.
O jogador conta ainda com passagens por Boavista-RJ, Fortaleza, Operário Ferroviário, Volta Redonda e Cruzeiro, clube no qual, na época passada, foi orientado pelo técnico português Leonardo Jardim, embora tenha participado em apenas três encontros.
Ryan Guilherme é o segundo ‘reforço de inverno’ do Rio Ave, depois da chegada do também brasileiro Diogo Bezerra.
O Rio Ave ocupa o 13.º lugar com 20 pontos.
