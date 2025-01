Rio Ave e São João de Ver estreiam quartos da Taça de Portugal em 6 de fevereiro

Este foi o único jogo agendado pelo organismo que rege a competição, para uma quinta-feira, às 20h45, enquanto os restantes três embates vão ser disputados nas datas alternativas reservadas para a prova, no fim do mês de fevereiro.



O jogo grande desta ronda vai opor, em Lisboa, o Benfica, recordista de vitórias, com 26, a última dos quais em 2016/17, ao Sporting de Braga, que já ergueu o troféu três vezes, tendo sido calendarizado para os dias 25, 26 ou 27 de fevereiro, por ambos os clubes estarem nas competições europeias.



Pelo mesmo motivo, nessa altura, o Sporting, 17 vezes vencedor, que não festeja o triunfo desde 2018/19, vai visitar o também primodivisionário Gil Vicente, enquanto Elvas e Tirsense, ambos do Campeonato de Portugal, do quarto escalão, chegaram a acordo para apenas se defrontarem nessas datas, no recinto alentejano.



O FC Porto é o detentor do troféu, que conquistou 20 vezes, incluindo as três últimas edições, tendo caído na quarta eliminatória, ao perder no terreno do Moreirense, por 2-1.



Programa da Taça de Portugal:



QUARTOS DE FINAL:



- Quinta-feira, 6 fev:



Jogo 2: Rio Ave (I) - São João de Ver (L3), 20:45



- Terça, quarta ou quinta-feira, 25, 26 ou 27 fev:



Jogo 1: Gil Vicente (I) - Sporting (I)



Jogo 3: Elvas (CP) - Tirsense (CP)



Jogo 4: Benfica (I) - Sporting de Braga (I)



MEIAS-FINAIS (a duas mãos, em 02 e 23 abr)



Jogo 5: Vencedor Jogo 1 – Vencedor Jogo 2



Jogo 6: Vencedor Jogo 3 – Vencedor Jogo 4