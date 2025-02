Rio Ave e São João de Ver jogam pelas "meias" da Taça

Os vila-condenses, 10.ºs classificados na I Liga, reúnem claro favoritismo frente ao sétimo posicionado da Série A do terceiro escalão, que nunca tinha chegado tão longe na competição, no encontro com início às 20h45, em Vila do Conde.





É a primeira vez na sua história que o S. João Ver consegue um lugar nos quartos de final da prova. Mas, refira-se, o sonho pode findar em Vila do Conde. A missão não se advinha nada fácil: S. João Ver nunca "tombou" qualquer clube do primeiro escalão na Taça.





O Rio Ave vive um período de algum fulgor (apenas uma derrota nas últimas seis partidas) e vem de um empate caseiro importante (e moralizador) contra o FC Porto, no campeonato. Fatores que não conferem grande tranquilidade, contudo, e como referido, o momento é histórico para o clube fundado em 1929 que pode escrever mais um capítulo importante neste "livro".





Ambição repartida





Cabe ao Rio Ave evitar "surpresas" que outros clubes da I Liga já vivenciaram nesta edição da Taça (casos como o Vitória SC ou o Estoril Praia).





Se conseguir ultrapassar o S.João de Ver, o emblema vilacondense repete o feito alcançado há nove anos, quand"o caiu" nas meias da Taça aos pés do SC Braga. Do lado da casa, Petit, não deverá operar grandes mexidas em relação ao último 11, não obstante, André Luiz poderá ter a primeira grande oportunidade como titular ao serviço do Rio Ave, depois de dois jogos como suplente.





Do lado visitante, Afonso Cabral - jovem técnico de 32 anos - também não deverá mexer muito em relação à goleada contra o Varzim, sendo o guarda-redes Ricardo Benjamim (habitual suplente, mas titular na Taça) a única mudança de relevo expectável.