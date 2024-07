Rio Ave garante empréstimo de Kiko Bondoso

O extremo, de 28 anos, chega cedido por uma temporada pelo campeão israelita, regressando, quase um ano depois, o futebol português, depois de se ter notabilizado, sobretudo, ao serviço do Vizela.



Kiko Bondoso esteve quatro épocas no emblema vizelense, acompanhando a equipa desde o Campeonato Portugal até à I Liga, completando 71 partidas, com oito golos e cinco assistências no principal escalão.



Formado no Moimenta da Beira, clube da sua terra natal, atacante passou como sénior também no Ferreira de Aves e no Lusitano de Vildemoinhos.



Kiko Bondoso é o sexto reforço do Rio Ave para a época 2024/25, depois e assegurados de assegurados Chukwudi Igbokwe (ex-Gent, Bel), Ole Pohlmann (ex-Borussia Dortmund, Ale), João Tomé (ex-Benfica B), Karem Zoabi (Hapoel Katamon Jerusalém, Isr) e Brandon Aguilera (ex-Nottingham Forest, Ing).