Rio Ave garante empréstimo do defesa inglês Omar Richards

O lateral, que também pode jogar a ala, de 26 anos, assinou um compromisso válido por uma temporada com o emblema vila-condense e já está a trabalhar sob as ordens do técnico Luís Freire.



Omar Richards, que tem também nacionalidade jamaicana, fez a sua formação nos ingleses do Fulham e do Reading, no qual se estreou como sénior e despertou a atenção dos alemães do Bayern Munique, formação na qual alinhou uma época, com 17 jogos realizados, num ano em que os bávaros venceram o campeonato e a supertaça do país.



Em 2022/23 foi contratado pelo Nottingham Forest, mas não chegou a jogar pelo emblema inglês, tendo sido cedido, na época passada, ao Olympiacos, da Grécia, participando em 14 jogos e ajudando na vitória do clube grego na Liga Conferência.



Omar Richards é o 14.º reforço do Rio Ave para a temporada 2024/25.