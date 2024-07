Rio Ave oficializa reforço Tiago Morais para 2024/25

Meio ano depois de ter saído do também primodivisionário Boavista para assinar pelos "dogues", então treinados pelo português Paulo Fonseca, o extremo voltou a Portugal e ficará vinculado por uma temporada aos vila-condenses, que contam com 25 jogadores.



Tiago Morais, de 20 anos, foi mesmo o último a desfilar antes do duelo de apresentação com o Santa Clara no relvado do Estádio do Rio Ave FC, tornando-se o 10.º reforço da equipa de Luís Freire, que tem mexido nos diversos setores na janela de transferências.



O ala direito João Tomé (ex-Benfica B) e o lateral esquerdo cipriota Georgios Okkas (ex-Fulham sub-21, Inglaterra) reforçaram a defesa a título definitivo, ao passo que o central anglo-marfinense Jonathan Panzo está emprestado pelos ingleses do Nottingham Forest.



No meio-campo, o costa-riquenho Brandon Aguilera cessou o vínculo aos "tricky trees" e João Novais deixou os turcos do Alanyaspor para regressar ao Rio Ave seis anos depois.



O ataque tem sido o setor mais movimentado na janela de verão, já que captou o alemão Ole Pohlmann, contratado ao vice-campeão europeu Borussia Dortmund, Kiko Bondoso, emprestado pelo campeão israelita Maccabi Telavive, o israelita Karem Zoabi, ex-Hapoel Katamon, e o nigeriano Chukwudi Igbokwe, proveniente da equipa B dos belgas do Gent.



Duas semanas antes do início da pré-época, o Rio Ave constituiu formalmente uma SAD, que é liderada pelo empresário israelita Boaz Toshav por indicação do homólogo grego Evangelos Marinakis, cujo investimento de quase 20 milhões de euros (ME) lhe permitiu assegurar 80% do capital social da sociedade, com os restantes 20% na posse do clube.



Marinakis já era proprietário dos gregos do Olympiacos, detentores da Liga Conferência Europa, e do Nottingham Forest, da Premier League, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, que iniciou a carreira de treinador principal em Vila do Conde há 12 anos.