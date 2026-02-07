Rio Ave quer "ponto de viragem" na visita a Braga

"É um jogo muito difícil para nós, por muitas razões. Pelo momento que atravessamos [três derrotas seguidas] e pela qualidade do adversário. Mas temos de encontrar o nosso plano, os nossos princípios, e continuar. Espero que este jogo seja um novo ponto de viragem para nós”, referiu.



Na antevisão ao duelo em Braga, o técnico grego enquadrou, ainda, o grau de exigência do desafio, face ao valor do adversário e à necessidade de encontrar respostas dentro da identidade da equipa.



“Quando analisamos o adversário, estamos a falar de uma das melhores equipas da I Liga. É uma equipa que constrói com muitos jogadores, que junta linhas, que cria superioridade numérica, que usa muito os corredores”, afirmou.



O treinador do Rio Ave abordou a recorrência de erros em momentos ‘chave’ das partidas, assumindo que a capacidade de reação durante o jogo é uma das áreas em que a equipa precisa de evoluir.



“Trabalhamos muito sobre os erros, sobre a organização defensiva, porque isso é algo fundamental. Damos toda a informação e todas as tarefas aos jogadores para melhorar essa situação. Dentro do jogo, a responsabilidade também passa pela tomada de decisão individual”, salientou.



O técnico assumiu o impacto desportivo das saídas de André Luiz e Clayton, defendendo a necessidade de reconstrução com os recursos disponíveis e os reforços entretanto integrados.



“Cerca de 75% dos nossos golos vinham do André Luiz e do Clayton. Mas temos de seguir em frente. Não é fácil substituir jogadores que estiveram aqui durante dois anos, que marcavam regularmente. (…) Os novos jogadores chegaram com nova energia, com ar fresco, e temos de encontrar uma forma de os integrar o mais rapidamente possível na equipa, criar um novo grupo e tentar compensar aquilo que perdemos”, explicou.



Sobre as contratações, Silaidopoulos garantiu que chegam preparados para competir, embora admita diferentes ritmos de adaptação, num grupo que procura reencontrar os valores exibidos no início da temporada.



“Os novos jogadores vêm com ritmo competitivo, estão em boa forma física e prontos para ajudar. Alguns vão adaptar-se mais depressa, outros vão precisar de mais tempo, mas estamos satisfeitos”, concluiu.



Para este desafio em Braga, o técnico não pode contar com os lesionados Miszta e Brandon Aguilera, nem com o castigado Petrasso.



O Rio Ave, 13.º classificado com 20 pontos, visita, no domingo, a partir das 18:00, o Sporting de Braga, quarto com 36, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.