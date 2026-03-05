Rio Ave renova com defesa Julien Lomboto até 2028

O jovem gaulês, de 23 anos, que também pode jogar como médio defensivo, chegou aos Arcos em 2022, proveniente do Estrasburgo, começando a alinhar nas equipas jovens até se fixar no plantel principal.



Apesar de não ser um dos mais utilizados do grupo, o defesa já participou esta época em cinco jogos da equipa principal, superando a três aparições que tinha somado desde 2022.



Neste período, Lomboto foi duas vezes emprestado, a Oliveirense e Torreense, ambos na II Liga, onde foi utilizado com mais regularidade.