Rio Ave transfere André Luiz para o Olympiacos

O emblema helénico também confirmou a contratação do jogador, sem divulgar o número de anos do contrato firmado com o atacante, com a comunicação social local a avançar que se trata de um vínculo de quatro temporadas e meia.



André Luiz veio para o Rio Ave na época de 2024/25 e, no clube nortenho, realizou 39 jogos oficiais, apontado nove golos.



O extremo era um dos atletas em destaque no conjunto da foz do Ave esta temporada, com sete golos, sendo o segundo melhor marcador da equipa.



André Luíz, que completou a sua formação no Flamengo, no qual jogou na equipa principal, veio para Portugal para o Estrela da Amadora, cumprindo uma época e meia no emblema ‘tricolor’ antes de se mudar para Vila do Conde.



Nesta janela de mercado, o jogador chegou a ser apontado como possível reforço do Benfica, mas acabou por rumar à Grécia, para alinhar no clube que é propriedade do empresário Evangelos Marinakis, que detém, igualmente, a maioria da SAD do Rio Ave.