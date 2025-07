Ríos avança com ambição no Benfica

Ríos torna-se a contratação mais cara do clube





O médio colombiano foi elevado ao estatuto de contratação mais cara de sempre do Benfica, depois de os encarnados terem investido 27 milhões de euros (ME) na contratação do futebolista.



Apenas dois anos volvidos, as "águias" voltam a impor novo recorde do clube, superando em dois ME os valores pagos pelo médio turco Orkun Kökçü, contratado ao neerlandeses do Feyenoord em 2023, por 25 ME, na altura a maior verba também dispensada por um emblema português - recentemente, Samu destronou-o desse pódio, ao custar um total de 32 ME ao FC Porto.



O top 3 benfiquista completa-se com o avançado uruguaio Darwin Núñez, atualmente no Liverpool, que foi contratado por 24 ME fixos aos espanhóis do Almería, em 2020/21, para representar as "águias" em 85 jogos e assinar 48 golos nas duas épocas em que esteve na Luz.



”, começou por dizer o médio contratado aos brasileiros do Palmeiras, em declarações à BTV.Ríos ingressa no clube lisboeta proveniente do "verdão", emblema de representou nos últimos dois anos, para se tornar na contratação mais cara dos encarnados.", desejou o médio, de 25 anos, que custou 27 milhões de euros (ME) e assinou contrato até 30 de junho de 2030.Este é o quinto reforço assegurado pelos encarnados para a temporada 2025/26, juntando-se a Samuel Dahl, que esteve cedido na época passada pela Roma, Rafael Obrador (ex-Real Madrid), Amar Dedic (ex-Salzburgo) e Enzo Barrenechea (ex-Aston Villa).Ríos jogava no Palmeiras desde 2023, tendo conquistado o título de campeão brasileiro logo no primeiro ano, além do estadual de São Paulo, em 2024, ambos sob o comando do treinador português Abel Ferreira.Neste período, participou em 138 jogos (93 como titular), nas quais marcou 11 golos pelos paulistas. O último encontro de Ríos pelo Palmeiras foi na semana passada, diante do Mirassol, para o Brasileirão, já depois de ter estado no Mundial de clubes, nos Estados Unidos, em que atuou de início nos cinco embates, desde a estreia com o FC Porto (0-0) até à eliminação nos quartos de final, perante o Chelsea (1-2).