Rivais Vitória de Guimarães e Sporting de Braga em final minhota inédita



Benfica, FC Porto e Sporting venceram as cinco principais competições de âmbito nacional da história - incluindo o já extinto Campeonato de Portugal, precursor da Taça de Portugal -, enquanto o Boavista tem um campeonato, cinco Taças de Portugal e três Supertaças, com o Belenenses a acumular um campeonato, três Taças de Portugal e três Campeonatos de Portugal.



Cenário antagónico colocará o Vitória de Guimarães no palmarés da Taça da Liga, formado por Benfica (oito troféus), Sporting (quatro), Sporting de Braga (três), FC Porto (um), Moreirense (um) e Vitória de Setúbal (um).





Sporting de Braga disputa sexta final à procura de igualar Sporting

O Sporting de Braga vai disputar, no sábado, a sexta final da Taça da Liga e tentar ganhar o quarto troféu diante do grande rival minhoto Vitória de Guimarães, numa final inédita no futebol português.



Os bracarenses ganharam a prova em 2012/13, 2019/20 e 2023/24, tendo perdido mais duas finais, em 2016/17 e 2020/21, e após o triunfo por 3-1 sobre o Benfica, na quarta-feira, disputam pela primeira vez com os vimaranenses o jogo decisivo de uma prova a eliminar, igualando na lista de vencedores o Sporting, com quatro troféus, em caso de vitória.



A primeira conquista chegou a 13 de abril de 2013, no Estácio Cidade de Coimbra, diante do FC Porto. Com José Peseiro como treinador, o Sporting de Braga venceu por 1-0, com um golo de penálti de Alan a terminar a primeira parte.





Além das três Taças da Liga, o Sporting de Braga conta no seu currículo com três Taças de Portugal (1965/66, 2015/16 e 2020/21) e dois troféus relativos a provas que já não se disputam: a Taça Intertoto (2008/09) e Taça Federação Portuguesa de Futebol (1976/77, única edição). Os ‘arsenalistas’ somam ainda dois campeonatos da então denominada II Divisão (1946/47 e 1963/64).

Além do extremo brasileiro, pontificavam jogadores como o guarda-redes Quim, Custódio, Mossoró ou Hugo Viana, médios que não permitiram que Ruben Amorim saísse do banco de suplentes.



Num FC Porto orientado por Vítor Pereira, o agora bracarense João Moutinho e o treinador adjunto de Francesco Farioli nos ‘dragões’, Lucho González, foram titulares, com o capitão do Benfica, Otamendi, a ser também chamado a jogo.



Sete anos depois, em 25 de janeiro de 2020, numa final disputada em casa, o Sporting de Braga derrotou outra vez o FC Porto por 1-0, agora com o golo a ser marcado por Ricardo Horta no período de descontos.



Os minhotos eram então treinados por Ruben Amorim, que conquistou, assim, o seu primeiro troféu da carreira, e além de Horta, destacavam-se nomes como Matheus, Palhinha, Galeno ou Paulinho.



Em 2024, no dia 27 de janeiro, em Leiria, a equipa bracarense logrou o ‘tri’, com uma vitória suada sobre o Estoril Praia no desempate por grandes penalidades (5-4), depois do empate 1-1 no final do tempo regulamentar.



Cassiano pôs os ‘canarinhos’ na frente de grande penalidade, aos seis minutos, mas um grande golo de Ricardo Horta (20) empatou a partida, desatada na marcação de penáltis – só Tiago Araújo falhou, dando a vitória aos ‘arsenalistas’ orientados por Artur Jorge.



A primeira final perdida aconteceu em 29 de janeiro de 2017, no Estádio do Algarve, com os bracarenses, então sob comando técnico de Jorge Simão, a não conseguirem materializar o favoritismo diante do Moreirense de Augusto Inácio, que venceu por 1-0, com um golo de Cauê, de grande penalidade.



O outro desaire surgiu em 23 de janeiro de 2021, em Leiria, quando os minhotos de Carlos Carvalhal claudicaram por 1-0 face ao Sporting de Rúben Amorim, com o golo solitário a ser marcado por Pedro Porro.











A partir das 20h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde se disputa pela sétima vez a final a quatro da mais jovem competição do futebol profissional português,, na quarta-feira, com golos do espanhol Pau Víctor, do uruguaio Rodrigo Zalazar e do sueco Gustaf Lagerbielke, contra um penálti do grego Pavlidis.Ao imporem a primeira derrota interna ao Benfica em 2025/26, os minhotos passaram a ser a única equipa presente em quatro frentes esta época e estão na final da Taça da Liga pela sexta vez, após as vitórias em 2012/13, 2019/20, no seu estádio, e 2023/24 e as derrotas em 2016/17 e 2020/21.O Sporting de Braga vincou a supremacia dos minhotos sobre os lisboetas na ‘final four’, um dia depois de, tendo o suplente senegalês Alioune Ndoye invertido, já em tempo de compensação, o tento do colombiano Luis Suárez.Quase 10 anos depois da última final, os vimaranenses tornaram-se o 12.º clube a discutir a Taça da Liga e cobiçam o terceiro troféu nacional da sua história, sendo que não ganham desde 2012/13, quando, sob comando de Rui Vitória, venceram a Taça de Portugal, na última vez em que bateram o Benfica (2-1), com Soudani e Ricardo Pereira a inverterem o golo inicial de Gaitán para as ‘águias’.Além desse êxito, o Vitória tem outras seis presenças no jogo decisivo da Taça de Portugal, em 1941/42, 1962/63, 1975/76, 1987/88, 2010/11 e 2016/17, tendo sido derrotado por Belenenses, Sporting, Boavista, FC Porto (duas vezes) e Benfica, os cinco campeões nacionais da história.Os vitorianos procuram completar o pleno de triunfos nas taças nacionais - com exceção da I Liga -, ao juntar a Taça da Liga à Taça de Portugal e à Supertaça Cândido de Oliveira, erguida em 1988, numa disputa a duas mãos com o FC Porto, que antecedeu as derrotas em 2011, 2013 e 2017.Valeram, então, ao Vitória de Guimarães, comandado pelo brasileiro Geninho, os golos de N’Dinga e Décio no triunfo por 2-0 na primeira mão, disputada em Guimarães, sem que o FC Porto, de Quinito, conseguisse melhor do que o empate 0-0 no segundo jogo, no antigo Estádio das Antas.Um triunfo sobre o Sporting de Braga permitirá aos ‘conquistadores’ entrarem no restrito lote de clubes com, pelo menos, três troféus nacionais distintos.O Sporting de Braga ganhou três Taças de Portugal e três Taças da Liga, mais uma singular Taça Federação Portuguesa de Futebol, acima do Vitória de Setúbal, com três Taças de Portugal e a primeira Taça da Liga.Os ‘arsenalistas’ ostentam 18 presenças em decisões de troféus nacionais e seguem totalistas em finais da Taça da Liga sem presença dos ‘grandes’, somando uma derrota com o Moreirense (1-0), quarto de seis emblemas a entrarem no palmarés, em 2016/17, e uma vitória sobre o Estoril Praia, no desempate por penáltis (5-4), depois do 1-1 nos 90 minutos, em 2023/24., mas, nos 160 embates anteriores, debateram-se na fase mais adiantada de provas a eliminar nos quartos de final da Taça de Portugal de 2012/13, com triunfo caseiro dos vimaranenses (2-1, após prolongamento), e da Taça da Liga de 2024/25, quando os bracarenses triunfaram na condição de anfitriões (2-1).Em caso de triunfo, os ‘arsenalistas’, que fecharam as últimas oito edições da I Liga entre os quatro primeiros classificados, a par dos ‘grandes’, vão erguer troféus pela sexta vez no século XXI, e quinta vez na última década.