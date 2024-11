Rubén de la Barrera deixa comando técnico do Vizela

O espanhol Rubén da la Barrera e o Vizela chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato com o treinador, anunciou o clube da II Liga portuguesa de futebol.

O técnico abandona assim a formação recém-despromovida ao segundo escalão ao fim de um ano e 34 jogos, deixando a equipa no 11.º lugar.



A decisão acontece logo depois do empate dos vizelenses frente à Oliveirense, na última jornada. Nos últimos cinco jogos, o Vizela contabilizou quatro empates e uma derrota.



"Ao Rubén de la Barrera deve esta SAD expressar o mais sincero agradecimento pelo profissionalismo e serviços prestados, desejando ainda as maiores felicidades, pessoais e profissionais, para o futuro”, pode ler-se em comunicado enviado pelo clube minhoto.



O Vizela informou ainda que Simón Lamas, até agora treinador da sua equipa de sub-23, vai assumir a formação principal com efeitos imediatos.